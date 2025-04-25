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В Москве на "фиолетовой" ветке метро случился второй сбой за день

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - В московском метро остановили движение на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии метро из-за человека на путях, сообщил Департамент транспорта столицы.

"Нет движения от станции "Спартак" до "Баррикадной". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - сказано в сообщении.

Первый пост о человеке на путях телеграм-канал департамента опубликовал в 17:47.

Утром в течение некоторого времени поезда следовали по Таганско-Краснопресненской линии с увеличенными интервалами из-за постороннего предмета на путях.

Спартак Москва Таганско-Краснопресненская линия Московский метрополитен Дептранс Баррикадная
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