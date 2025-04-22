В Москве восстановили движение по серой ветке метро

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В Москве восстановили движение на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро, оно возвращается в график, сообщили в Дептрансе столицы.

Движение останавливали от "Серпуховской" станции до "Южной" для проверки состава. В обратном направлении поезда шли с увеличенными интервалами. Сбой продолжался больше получаса.

В СМИ сообщалось о задымлении на станции "Нагорная".

"Станция "Нагорная" работает в штатном режиме. Безопасности пассажиров ничего не угрожает", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метрополитена.

В первую половину дня движение останавливали на Калужско-Рижской линии из-за человека на путях.

