Выставка "Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы" откроется в ГИМ 29 апреля

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Более 500 архивных документов и 700 музейных экспонатов, среди которых текст речи Вячеслава Молотова, с которой он выступил по радио 22 июня 1941 года, Знамя Победы, водруженное над Рейхстагом, и текст произнесенной 24 июня 1945 года речи маршала Георгия Жукова представят на выставке в Историческом музее, которая открылась во вторник.

"Сегодня мы открываем выставку, посвященную 80-летию победы в Великой Отечественной войне, победы нашего советского многонационального народа, здесь, в Государственном историческом музее на Красной площади, которая является сердцем нашей страны и одновременно свидетелем двух парадов 7 ноября 1941 года и 24 июня 1945 года, победного парада. И для нас, для всех Красная площадь является символом стойкости, единения и победы над врагом", - сказала на открытии выставки вице-премьер Татьяна Голикова.

Она отметила, что открывающаяся выставка посвящена "защите исторической памяти". На выставке, как уточнила вице-премьер, представлены подлинные документы, фотографии - почти 500 музейных экспонатов из 50 архивов, музеев и частных коллекций страны. Так, на выставке представлены подлинные автографы Ольги Бергольц, Дмитрия Шостаковича, Константина Симонова, документы и вещи Зои Космодемьянской, Александра Матросова и "многих других героев, которые сделали возможным нашу победу".

В свою очередь председатель Российского исторического общества Сергей Евгеньевич Нарышкин, выступая на открытии выставки, подчеркнул, что Великая Отечественная война "стала самым серьезным, самым тяжелым испытанием для нашей страны за всю ее тысячелетнюю историю".

"На Советский Союз обрушилась вся мощь нацистской военной машины. Но благодаря мужеству и героизму бойцов и командиров Красной Армии, благодаря стойкости и самопожертвованию тружеников тыла, страна выстояла и победила, заплатив за эту победу очень и очень высокую цену. И потому, сколько бы лет не прошло с той поры, память о Великой Отечественной войне будет для нашего народа всегда священна", - сказал Нарышкин.

Министр культуры РФ Ольга Любимова говоря о выставке, отметила, что участие в выставке приняли более 40 музеев. "Название этой выставки "Без права на забвения" говорит само за себя. И сегодня уже звучали слова благодарности и десяткам федеральных ведомств, и более сорока музеев. Межмузейный проект, который ждет нас, совсем скоро будет открыт. Это большой труд наших коллег из Государственного исторического музея, из Русского музея, из Музея Сталинградской битвы, из Новгородского Кремля, из наших архивов, которые передают бесценные документы", - сказала Любимова.

Хронологические рамки выставки "Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы" - от вторжения войск нацистской Германии 22 июня 1941 года - до проведения парада Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года.

Как уточнили ранее в пресс-службе ГИМ, посетители выставки смогут увидеть главные исторические раритеты - более 500 архивных документов и 700 музейных экспонатов, которые показывают решающий вклад советского народа в Победу над нацистской Германией.

Среди экспонатов: текст речи Молотова, написанный им карандашом, с которой он выступил по радио 22 июня 1941 года. Речь завершается слова: "Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!".

На выставке представлены личные вещи героев Советского Союза - Зои Космодемьянской, Александра Матросова, Алексея Маресьева, снайпера Людмилы Павличенко; документы женщин-летчиц из легендарного ночного авиационного Таманского полка ("ночные ведьмы"), участников подпольной комсомольской организации "Молодая гвардия" в Краснодоне. В числе уникальных документов- подлинные указы Президиума Верховного Совета СССР об учреждении орденов и медалей в годы Великой Отечественной войны, а также сами награды, в том числе орден "Победа". Впервые в экспозиции будет представлен полный комплект наград Верховного главнокомандующего Советского Союза И.В. Сталина, которыми он был награжден в годы войны.

Кульминацией выставки станет Знамя Победы, водруженное над поверженным рейхстагом бойцами 150-й стрелковой ордена Кутузова II степени Идрицкой дивизии 79-го стрелкового корпуса 3-й Ударной армии 1-го Белорусского фронта и подлинный текст речи маршала Жукова, которую он произнес 24 июня 1945 года на Красной площади на Параде Победы, сохранивший следы дождя, обрушившегося на Москву в тот день.

