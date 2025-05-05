В Москве открыли памятную доску дважды Герою Советского Союза Павлу Рыбалко

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В Москве состоялась церемония открытия памятной доски дважды Герою Советского Союза маршалу бронетанковых войск Павлу Рыбалко, сообщили в Минобороны РФ.

В мероприятии принял участие начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Александр Шестаков, сказано в сообщении.

Доска размещена на фасаде дома 1 на улице Маршала Рыбалко, д. 1). Она выполнена из бронзы мастерами "Студии военных художников имени М. Б. Грекова".

"Благодаря Павлу Семеновичу удалось существенно снизить потери танковых войск, а также выработать новую для Красной армии тактику использования бронетехники в условиях городского боя. В каждой из операций маршал Рыбалко неизменно проявлял себя как отличный стратег и думающий военачальник. Его стремительные действия, мастерство осуществления неожиданных для противника маневров, застигающих врага врасплох, вносили важный вклад в успех проводимых операциях", - сказал Шестаков.

В церемонии приняли участие внучатая и правнучатая племянницы маршала, офицеры и ветераны Главного автобронетанкового

управления МО РФ, представители органов исполнительной власти Щукинского района Москвы.