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Губернатор Подмосковья принял участие в зажжении Вечного огня в Королеве

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Вечный огонь зажгли во вторник в Королеве в рамках всероссийского проекта "Храним огонь Победы", в церемонии принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Мы рады приветствовать наших дорогих ветеранов, всех, кто находится здесь, в преддверии особенного для каждой семьи праздника Великой Победы. Мне очень приятно сегодня видеть наших школьников и дошколят, наших жителей, офицеров, военных, наших женщин и матерей, которые всегда, даже в самые сложные моменты, находятся рядом. Сегодня мы зажигаем Вечный огонь. Это очень важная, добрая и значимая традиция", - цитирует Воробьева пресс-служба.

Вечный огонь зажгли у памятника "Защитникам Отечества" в микрорайоне Юбилейный Королева. Он стал вторым в наукограде, первый зажгли 10 лет назад на площади Победы.

В мероприятии приняли участие Андрей Воробьев, гендиректор "Газпром межрегионгаз Москва" Олег Тельнов, ветераны Великой Отечественной войны Владимир Остроухов и Николай Топорков, начальник 4-го Центрального НИИ Минобороны РФ Дмитрий Князев, юнармейцы, а также жители наукограда.

Всего в Подмосковье "Газпром" обеспечивает газом свыше 60 мемориалов.

Акция "Храним огонь Победы" стартовала 21 февраля в селе Майма (Республика Алтай), и с того дня специалисты ПАО "Газпром" по всей стране газифицировали мемориалы памяти, а также проводили техническое обслуживание Вечных огней ко Дню Победы. Во вторник, 6 мая, в рамках акции состоялось одновременное зажжение 80 Вечных огней на мемориалах в городах, поселках и деревнях всех федеральных округов РФ.

Газпром Королев Андрей Воробьев
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