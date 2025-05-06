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Памятник советским солдатам и чекистам, погибшим при обороне Москвы, открыли под Дмитровом

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Торжественное открытие памятника советскому солдату, установленного на братской могиле в деревне Василево Дмитровского городского округа Подмосковья, состоялось во вторник, сообщает управление ФСБ по Москве и московской области.

"В данном захоронении покоятся останки 239 советских воинов, 79 из них - бойцы мотострелкового полка УНКВД по Москве и Московской области, которые в ноябре-декабре 1941 г. отражали атаки немецко-фашистских захватчиков в окрестностях села Рогачево, не давая противнику прорваться к Москве", - сказали в УФСБ.

По инициативе управления на месте памятника, находящегося в аварийном состоянии, установлен новый монумент, представляющий его копию с уточнением исторических деталей.

"Реконструкцией скульптуры занималась Студия военных художников им. М. Б. Грекова под руководством скульптора Д. В. Клавсуца",- отметили в УФСБ.

В мероприятии приняли участие руководство управления, ветераны органов безопасности, представители правительства Московской области и местные жители.

Дмитров
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