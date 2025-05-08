Погода в Москве в День Победы будет холодной

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Холодная погода с температурой на 5-6 градусов ниже нормы будет в Москве в День Победы, такой она сохранится до конца недели, во время проведения парада будет около плюс 7 градусов, существенных осадков не ожидается, сообщил "Интерфаксу" в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Погода 9 мая вполне нормальная для парада, но холодная. Ночные температуры плюс 1 - плюс 3 градуса, в центре Москвы даже до плюс 5, по области местами слабые заморозки до минус 1 градуса (...) Максимальная температура днем плюс 9 - плюс 11 градусов. Во время проведения парада будет гораздо холоднее - плюс 6 - плюс 8 градусов. Существенных осадков в это время не ожидается", - сказал он.

В течение дня 9 мая в московском регионе прогнозируется небольшой дождь, в Москве выпадет около 1 мм осадков, в отдельных районах Московской области до 3 мм. Также прогнозируется ветер 6-7 м/с с порывами до 11 м/с.

По словам Вильфанда, до конца этой недели изменений в погоде ждать не стоит. Такая холодная погода также связана с тем, что в московский регион поступают воздушные массы, сформировавшиеся в приполярных регионах.

"Откровенно говоря, и до конца недели прогноз не меняется. Все время такая погода холодная: ночные температуры по всему региону 0 - плюс 5, местами до минус 1 градуса, включая и воскресенье. И дневные температуры около 10 градусов, не выше. Даже в воскресенье в Москве максимальная температура будет плюс 6 - плюс 8 градусов", - сказал он.

Такая температура, как уточнил метеоролог, будет на 5-6, а в воскресенье на 7 градусов ниже нормы.

Аналогичная погода, по предварительным прогнозам, будет и в понедельник.