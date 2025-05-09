Движение на ряде улиц и набережных в центре Москвы будет закрыто 9 мая из-за парада Победы

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - В Москве 9 мая будут временно недоступны для движения транспорта несколько улиц и набережных в центре города в связи с проведением парада Победы, в местах перекрытий будет запрещена парковка, на время будут закрыты некоторые пешеходные переходы, говорится в сообщении на портале мэра и правительства Москвы.

Так, с 05:00 до 08:00 будет закрыто движение транспорта в Проектируемом проезде № 3502 и Шоссейном проезде, по улицам Земляной Вал, Марксистской, Садовой-Черногрязской, Садовой-Спасской, Садовой-Каретной, Большой Садовой и Садовой-Кудринской.

Помимо этого, нельзя будет проехать по Волгоградскому проспекту от Люблинской до Абельмановской улицы, по Таганской площади, Новинскому бульвару, а по Садовому кольцу - на участке от Большой Спасской улицы до Самотечной эстакады. Ограничения коснутся Маяковского тоннеля и Оружейного переулка. Парковка на участках ограничений будет запрещена до 13:00.

Кроме того, временно изменится и схема движения в районе Таганской площади. С 05:00 до 13:00 будет организовано двустороннее движение на участках Таганской улицы от улицы Рогожский вал до Товарищеского переулка, в переулке Маяковского, Марксистском переулке, а также на участке улицы Александра Солженицына от Таганской площади до улицы Станиславского.

С 05:30 до окончания мероприятия для движения транспорта будут закрыты Тверская, 1-ю Тверская-Ямская, Моховая, Большая Никитская, Болотная и Садовническая улицы. Нельзя будет проехать по улицам Охотный Ряд, Балчуг, Солянке и Петровке. Проезд будет закрыт и по центральным набережным, среди которых Москворецкая, Кремлевская, Гончарная, Котельническая, Устьинская, Подгорская, Софийская, Пречистенская, Раушская, Болотная, Садовническая и Кадашевская. Временно будут недоступны Новая и Старая площади, Китайгородский проезд, Лубочный переулок, Большой и Малый Москворецкие и Чугунный мосты. Нельзя будет также проехать по первому и второму Раушским переулкам.

В День Победы с 10:00 до окончания мероприятия будет перекрыто движение транспорта по улицам Петровке, Рождественке, Большая Полянка, Большая Дмитровка, Большая Якиманка, Садовой-Кудринской, Садовой-Триумфальной, 1-й и 2-й Брестским, Садовой-Спасской, Марксистской, в Оружейном переулке, на участке Волгоградского проспекта от Люблинской до Абельмановской улицы. Участок Садового кольца от Большой Спасской улицы до Самотечной эстакады будет также недоступен для проезда. Парковка на этих улицах запрещена до 13:00.

Помимо этого, 9 мая в центре и на юго-востоке столицы будут временно закрыты некоторые подземные пешеходные переходы. Ограничения введут на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Тверской улицы с 05:00 до окончания мероприятия. На участке Садового кольца от станции метро "Маяковская" до улицы Новый Арбат и на Новом Арбате подземные переходы будут недоступны с 10:00 до окончания мероприятия.

Ограничения на станциях метро

В центре Москвы будет ограничен выход с ряда станций метро, сообщили в столичном дептрансе.

9 мая с 05:30 до окончания перекрытий станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Арбатская" Арбатско-Покровской линии будут работать только на вход и пересадку, а "Библиотека им. Ленина" - только на пересадку.

На станции "Парк Победы" в течение дня возможны ситуативные ограничения на вход и выход.

Возможны также ситуативные ограничения на других станциях метро по требованию полиции.

На более чем 40 станциях метро будут дежурить свыше 100 инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), они оперативно ответят на вопросы пассажиров и помогут построить удобный маршрут.

Маршруты наземного транспорта

Как сообщили в столичном департаменте транспорта, 9 мая с утра до конца мероприятия меняются маршруты наземного транспорта в центре и на юго-востоке Москвы. В дептрансе просят пассажиров пользоваться станциями метро и Московскими центральными диаметрами (МЦД).

С 05:00 до 08:00 и с 09:30 до конца перекрытий в столице не будут ходить трамваи между метро "Пролетарская" и Абельмановской Заставой. Трамваи в это время поедут по измененным маршрутам.

Каршеринг, такси и электросамокаты

В связи с проведением праздничных мероприятий в День Победы на нескольких улицах столицы введут временные ограничения на движение и парковку такси, каршеринга, электросамокатов и велосипедов.

Движение на МЦК

Минимальный четырехминутный интервал движения поездов в попутном следовании продлевается на Московском центральном кольце (МЦК) в День Победы до полуночи, сообщили в Московской железной дороге.

В течение дня с минимальным интервалом "Ласточки" также будут курсировать с 07:30 до 11:30 и с 16:00 до полуночи.

Максимальный интервал, который возможен на МЦК, - восемь минут.