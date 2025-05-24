Движение на месте аварии на трассе М-12 в Подмосковье перекрыто для работы экстренных служб

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Пострадавшие эвакуированы с места ДТП с микроавтобусом на трассе М-12 в Московской области, движение транспорта остается перекрытым для работы экстренных служб, сообщает в субботу Минтранс региона со ссылкой на ГК "Автодор".

"Пострадавшие эвакуированы с места ДТП (65-й км М-12). Движение остается перекрытым для работы экстренных служб", - говорится в сообщении.

Отмечается, что организован выпуск из затора транспортных средств, оказавшихся на месте автоаварии.

Ранее в пресс-службе Минздрава России сообщили, что два человека, в том числе ребенок, погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Подмосковье, девять человек получили травмы.

По предварительной информации Главного управления МВД России по Московской области, на 68-м километре трассы М-12 в пятницу вечером произошло попутное столкновение микроавтобуса и двух легковых автомобилей.