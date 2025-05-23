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Минздрав РФ сообщил о двух погибших в результате ДТП с микроавтобусом в Подмосковье

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Два человека, в том числе ребенок, погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Московской области, девять человек получили травмы, сообщили в Минздраве России.

"Травмы получили девять человек. По итогам осмотров пострадавших эвакуируют в больницы Московской области и федеральные центры. Два человека, в том числе один ребенок, к сожалению, погибли", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

В нем отмечается, что на месте ДТП работают 13 бригад скорой помощи и службы медицины катастроф. К месту происшествия направлен вертолет санитарной авиации.

Ранее в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области сообщили, что жертвами аварии с участием микроавтобуса и двух легковушек на трассе в подмосковном Ногинске стали ребенок и взрослый.

По предварительной информации, на 68-м километре трассы М-12 произошло попутное столкновение микроавтобуса и двух легковых автомобилей.

МВД России Минздрав РФ Ногинск Подмосковье
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