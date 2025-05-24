Восемь тысяч человек участвовали в московском этапе российского полумарафона

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об итогах московского этапа самого масштабного в России забега "ЗаБег.РФ".

"Победителями на дистанции 21,1 км стали Владимир Никитин и Луиза Дмитриева. Их результаты 01:00:37 и 01:11:14 соответственно. Всего бежали около 8 000 человек", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Мэр отметил, что "ЗаБег.РФ" установил два рекорда Гиннесса как "Полумарафон, объединивший самое большое количество городов одновременно" в 2020 и 2021 годах.

Собянин отметил, что соревнования, проводившиеся уже в девятый раз, стартовали одновременно во всех регионах страны - от Камчатки до Калининграда. Продолжаться забеги будут весь день. В них примут участие около 40 тысяч человек, что станет рекордным показателем.

Помимо полумарафона, участники могут выбрать дистанции на один, пять и 10 километров. "Старт и финиш расположены в самом сердце города - на Васильевском спуске, а маршруты проходят по знаковым местам Москвы", - добавил мэр.