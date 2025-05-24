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Основные ограничения из-за полумарафона в Москве сняты

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Основные ограничения движения, введенные из-за проведения в Москве в субботу полумарафона "Забег.РФ", сняты, сообщили в столичном департаменте транспорта.

В дептрансе уточнили, что ограничения сохраняются на улицах Ильинка и Варварка, Большом Москворецком мосту. Также до 06:00 мск воскресенья запрещен проезд на площади Васильевский Спуск от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста и на Москворецкой улице от Москворецкой набережной до улицы Варварка.

Ранее сообщалось, что из-за полумарафона будут временно закрыты для движения транспорта несколько центральных набережных и улиц, а также участок Садового кольца.

дептранс Ильинка Москворецкая набережная Кремлевская набережная
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