Ограничения движения автотранспорта будут введены в Москве 24 мая в связи с полумарафоном

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Движение для транспорта будет временно ограничено в Москве на ряде центральных набережных и улиц, а также на участке Садового кольца в связи с проведением полумарафона "Забег.РФ" в субботу, 24 мая, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Так, не будет движения 24 мая с 05:00 до 21:00 на Большом Москворецком мосту, улице Варварка, а также в проезде от улицы Ильинка до улицы Варварка, 24 мая с 08:00 до 14:30 - на Малом Москворецком мосту, с 08:00 до 15:00 - на улице Большая Ордынка, с 08:00 до 15:30 - на улицах Большая Полянка, Житная и Мытная.

На Садовом кольце от дома 20 по Валовой улице до дома 15 на Новинском бульваре, на дублере внешней стороны Новинского бульвара от улицы Новый Арбат до Смоленской площади, на съездах с улицы Остоженка в сторону Зубовского бульвара перекроют движение 24 мая с 08:00 до 16:00, отметили в дептрансе.

Кроме того, нельзя будет проехать 24 мая с 08:30 до 13:30 - по Смоленской улице, с 09:00 до 13:30 - по Смоленской, Фрунзенской, Ростовской, Саввинской и Новодевичьей набережным, с 09:00 до 16:00 - по Крымскому проезду, с 09:00 до 19:30 - по Пречистенской и Кремлевской набережным, с 09:00 до 20:30 - по Москворецкой набережной.

На участках временных ограничений также будет запрещена парковка с 00:01 24 мая до окончания мероприятия.

24 мая с 00:01 до 15:00 будет организовано двустороннее движение в первом, втором, третьем Кадашевских переулках, а также в Большом Толмачевском и 1-м Казачьем переулках. На этих участках будет запрещена парковка 24 мая с 00:01 до 15:00.

Помимо этого, 24 мая с 08:00 до 15:00 будет организован правый поворот с дублера внутренней стороны Садового кольца на Пятницкую улицу в районе дома 32/75, строение 1 по Валовой улице.

В дептрансе напомнили, что движение закрыто с 00:01 22 мая до 06:00 25 мая на площади Васильевский Спуск от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста, а также с 20:00 23 мая до 06:00 25 мая - на Москворецкой улице от Москворецкой набережной до улицы Варварка.

Департамент рекомендует водителям строить маршрут заранее.

В связи с проведением полумарафона 24 мая с 4:50 до конца мероприятия поменяются маршруты наземного транспорта в центре Москвы: м9, Б, м6, м90, 220, 239, 379, 538, с755, с910, с932, н16.

IX Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ" пройдет в Москве 24 мая. Как сообщили в пресс-службе департамента спорта Москвы, предполагается, что он соберет более 40 тыс. участников, что станет рекордом подобных мероприятий. Старт и финиш всех дистанций "ЗаБега.РФ" состоятся на площади Васильевский Спуск. Организаторы предлагают участникам пробежать четыре дистанции на выбор: 1 км, 5 км, 10 км или 21,1 км. Кроме того, организаторы предлагают онлайн-формат забега тем, кто не сможет выйти на старт 24 мая.