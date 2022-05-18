Застройщики попросили о поэтапном раскрытии эскроу-счетов в условиях санкций

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Владелец девелоперской компании "Брусника" Алексей Круковский попросил власти в рамках господдержки стройиндустрии в условиях санкций разрешить поэтапное раскрытие эскроу-счетов по мере достижения определенной готовности объекта и обязать банки начислять проценты на остатки на таких счетах, сообщает газета "Коммерсантъ". Источник "Ъ" в отрасли отметил, что это станет еще одним фактором роста цен на жилье.

Письмо с таким предложением было направлено вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину, главе Минстроя Иреку Файзуллину, а также президенту Национального объединения застройщиков жилья и владельцу девелоперской компании "Баркли" Леониду Казинцу.

Эскроу-счета были введены в 2018 году, чтобы снизить риски для покупателей квартир в новостройках. С 1 июля 2019 года застройщики жилья в РФ обязаны работать по эскроу-счетам, на которых аккумулируются средства граждан. Строительные компании не могут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их кредитуют банки.

По расчетам ЦБ, объем средств на этих счетах в 2021 году достигал 3,1 трлн рублей. На начало мая 2022 года 78 млн кв. м из 95 млн кв. м строящегося жилья в РФ возводится с использованием эскроу-счетов, об этом говорят данные информсистемы "Наш.Дом.РФ".

Более 24 млн кв. м жилья в Москве строится по механизмам эскроу, а еще 6 млн "квадратов" – по "старым схемам", сообщила заместитель председателя Москомстройинвеста Карина Малхасян на III Российском форуме по инновациям в недвижимости. Она подчеркнула, что, несмотря на внешнее давление, вызванное санкциями, серьезных отставаний в реализации проектов на сегодня нет. "Серьезных отставаний мы не видим. Есть локальные проблемы, но они оперативно решаются", - добавила она.

За и против

Казинец поддержал идею "Брусники", отметив, что инициатива "полезна для отрасли", но "вряд ли, устроит банки".

Вице-президент по финансам ГК "Инград" Марина Заболотнева отметила, что застройщики испытывают дефицит денег на расчетных счетах, поскольку проектное финансирование не покрывает все расходы на строительство. Заместитель финансового директора ГК "Гранель" Юрий Черноиванов считает, что поэтапное раскрытие эскроу-счетов будет стимулировать компании быстрее строить, однако допускает, что это может привести "к размытию ответственности застройщиков".

Директор департамента проектного финансирования Промсвязьбанка Дамира Махмутова считает инициативу противоречащей целям проведенной в 2018 году реформы стройиндустрии. По ее мнению, поэтапное раскрытие эскроу-счетов может создать "лазейки для недобросовестных застройщиков" и "большие риски для дольщиков".

Один из инициаторов перехода стройиндустрии на эскроу-счета депутат Госдумы Николай Николаев высказался против идеи Круковского. По его словам, число новых обманутых дольщиков выросло бы "уже через пару месяцев".

Что касается начисления для девелоперов процентов по эскроу-счетам, то ставка по проектному финансированию будет расти, считает Николаев. А один из девелоперов высказал опасение, что это "убьет сложившуюся систему проектного финансирования".