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Поезда не будут ходить 31 мая и 1 июня между станциями московского метро "Новые Черемушки" и "Октябрьская"

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Участок между станциями "Новые Черемушки" и "Октябрьская" Калужско-Рижской линии столичного метро будет закрыт в выходные 31 мая и 1 июня в связи со строительством пересадки на будущую станцию "Академическая" Троицкой линии, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

Участок также будет закрыт в следующие выходные - 7 и 8 июня.

В дептрансе уточнили, что в эти дни вдоль закрытого участка будут ходить бесплатные компенсационные автобусы с 05:20 утра до 01:50 ночи. Автобусы КМ будут следовать с остановками: "Новые Черёмушки", "Профсоюзная", "Академическая", "Ленинский проспект", "Шаболовская" и "Октябрьская".

"Мы запустим около 60 автобусов особо большого класса. Интервал - от 1 минуты", - отметили в департаменте.

В дептрансе также рекомендовали пользоваться альтернативными маршрутами: Большой кольцевой линией, МЦК "Площадь Гагарина", Сокольнической линией, Серпуховско-Тимирязевской линией метро, трамваями 14, 26 и 39 и другими маршрутами наземного транспорта.

Для пассажиров будет действовать бесплатный повторный вход в метро на станциях: "Октябрьская" (Кольцевая линия), "Октябрьская" и "Новые Черемушки" (Калужско-Рижская линия), "Площадь Гагарина" (Московское центральное кольцо).

Во время ограничений на участке также будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров, они подскажут, как добраться до нужной станции.

В выходные дни с 31 мая по 1 июня и с 7 июня по 8 июня также изменится схема движения для автомобилей в центре и на юго-западе Москвы для свободного проезда автобусов КМ.

В частности, на улице Профсоюзная и проспекте 60-летия Октября перед пересечениями с другими улицами - Вавилова, Дмитрия Ульянова, Нахимовский проспект, Гарибальди - будут введены участки выделенных полос, при этом ездить по временным выделенным полосам и по существующей полосе на Ленинском проспекте можно только городскому транспорту.

Временно будет закрыта парковка на восьми участках: на улице Профсоюзной, проспекте 60-летия Октября, дублере Ленинского проспекта и других, закроются несколько съездов в районе выделенных полос.

Помимо этого, сохранится движение на съезде с Третьего транспортного кольца на Ленинский проспект в сторону области по двум из четырех полос.

Дорожный патруль Центра организации дорожного движения (ЦОДД) будет следить за ситуацией и регулировать движение на месте, информировать водителей о путях объезда.

11 февраля дептранс сообщил о начале строительства пересадки на Троицкую линию метрополитена на станции "Академическая" Калужско-Рижской линии. Пересадка между линиями даст пассажирам новые варианты маршрутов и позволит экономить время в пути.

Новые Черемушки МЦК Московский метрополитен
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