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В метро Москвы участок оранжевой ветки останавливать 7 и 8 июня не будут

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Москве отказались от планов перекрывать движение на Калужско-Рижской линии метро между станциями "Новые Черемушки" и "Октябрьская" 7 и 8 июня, строители досрочно завершили новый этап создания перехода на будущую станцию метро "Академическая" Троицкой линии, сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Чтобы свести неудобства пассажиров к минимуму, мы вводили ограничения в выходные дни, когда транспортом пользуется меньше людей. Кроме того, запустили бесплатные компенсационные автобусы, которые перевезли более 113 тысяч человек", - напомнил заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Этот участок Калужско-Рижской линии планировали останавливать 31 мая, 1, 7 и 8 июня в связи со строительством пересадки на будущую станцию "Академическая" Троицкой линии.

Соответственно, теперь принято решение, что 7 и 8 июня поезда будут следовать по этому участку, как обычно.

Первые два участка Троицкой линии мэр Москвы Сергей Собянин открыл в 2024 году. Ветка свяжет станцию "ЗИЛ" с Троицком. К 2030 году длина этой линии составит более 43 километров. Она станет самой протяженной веткой метро за Московской кольцевой автодорогой. В настоящий момент с Троицкой линии можно пересесть на Сокольническую и Большую кольцевую, в будущем появятся пересадки на Калужско-Рижскую и Московское центральное кольцо.

Максим Ликсутов Новые Черемушки Москва Троицкая линия Академическая Октябрьская Калужско-Рижская линия
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