Между станциями метро "Новые Черемушки" и "Октябрьская" 4 дня не будут ходить поезда

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В Москве участок между станциями метро "Новые Черемушки" и "Октябрьская" Калужско-Рижской линии будет закрыт в выходные дни 31 мая, 1, 7 и 8 июня в связи со строительством пересадки на будущую станцию "Академическая" Троицкой линии, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

В эти дня вдоль закрытого участка будут ходить бесплатные компенсационные автобусы.

Кроме того, для пассажиров будет действовать бесплатный повторный вход в метро на станциях: "Октябрьская" (Кольцевая линия), "Октябрьская" и "Новые Черемушки" (Калужско-Рижская линия), "Площадь Гагарина" (Московское центральное кольцо).

Во время ограничений на участке также будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров, они подскажут, как добраться до нужной станции.

11 февраля дептранс сообщил о начале строительства пересадки на Троицкую линию метрополитена на станции "Академическая" Калужско-Рижской линии. Пересадка между линиями даст пассажирам новые варианты маршрутов и позволит экономить время в пути.