Дождь и ветер до 15 м/с ожидаются в Москве в среду

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Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта рекомендует водителям избегать резких маневров и соблюдать скоростной режим из-за дождя и сильного ветра, которые прогнозируются в среду в Москве.

"Завтра до конца дня в Москве синоптики прогнозируют дождь и сильный ветер до 15 м/с", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента во вторник.

В дептрансе рекомендуют водителям не парковать автомобили вблизи деревьев и шатких конструкций, избегать резких маневров, заранее снижать скорость вблизи пешеходных переходов, а также не отвлекаться на телефон во время движения.



