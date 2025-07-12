Около четверти месячной нормы осадков выпало в центре Москвы

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Почти 25% месячной нормы осадков выпало в центре Москвы в субботу, непогода сохранится до конца дня, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса городского хозяйства.

По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня.

"Возможны дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра при грозе с порывами до 15-20 м/с", - добавили в комплексе.

Ранее сообщалось, что движение по внешней стороне МКАД на востоке Москвы перекрыто из-за подтопления.