Поиск

Дептранс Москвы запустил в Telegram бота для построения маршрутов

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В Москве в Telegram запущен бот для построения маршрута на метро, Московском центральном кольце и Московских центральных диаметрах @mosmetro_app_bot, сообщил заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Сотни тысяч москвичей ежедневно используют Telegram для просмотра новостей, общения с друзьями и решения рабочих вопросов. Поэтому мы добавили в мессенджер одну из главных функций приложения "Метро Москвы" - возможность быстро построить маршрут", - рассказал он.

По словам заммэра, теперь у пользователей нет необходимости переключаться между экранами.

Дептранс Максим Ликсутов Москва МЦК МЦД Московский метрополитен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Собянин сообщил о сбитом беспилотнике, летевшем на Москву

Дождливая погода сохранится в Москве

Дождливая погода сохранится в Москве
Военная операция на Украине

Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву

Месячная норма осадков выпала в нескольких районах Москвы

Месячная норма осадков выпала в нескольких районах Москвы

В Москве из-за ливня местами перекрыто движение и пробки достигли 5 баллов

Около четверти месячной нормы осадков выпало в центре Москвы

Движение по внешней стороне МКАД на востоке Москвы перекрыто из-за ливня

Виновник ДТП на Бережковской набережной арестован на два месяца

Виновник ДТП на Бережковской набережной арестован на два месяца

В Москве побит установленный 122 года назад температурный рекорд

В Москве побит установленный 122 года назад температурный рекорд

Сбившему пешеходов на Бережковской набережной водителю предъявили обвинение

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6769 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2301 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе436 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });