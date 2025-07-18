Дептранс Москвы запустил в Telegram бота для построения маршрутов

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В Москве в Telegram запущен бот для построения маршрута на метро, Московском центральном кольце и Московских центральных диаметрах @mosmetro_app_bot, сообщил заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Сотни тысяч москвичей ежедневно используют Telegram для просмотра новостей, общения с друзьями и решения рабочих вопросов. Поэтому мы добавили в мессенджер одну из главных функций приложения "Метро Москвы" - возможность быстро построить маршрут", - рассказал он.

По словам заммэра, теперь у пользователей нет необходимости переключаться между экранами.