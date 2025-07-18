Российские таможенники задержали туристку с пистолетом в аэропорту "Внуково"

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Таможенники в московском аэропорту "Внуково" задержали пассажирку, прибывшую из США, в ее багаже обнаружили пистолет, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС РФ).

"Пассажирку, прибывшую из США транзитом через Турцию, остановили в ходе выборочного контроля на "зелёном" коридоре. В чемодане был обнаружен американский самозарядный пистолет Colt Combat Commander 45 калибра с тремя пустыми обоймами. При личном досмотре путешественница достала из нательной сумки банковский чек на 138 тыс. долларов США", - говорится в сообщении.

По словам нарушительницы, она не знала о необходимости таможенного декларирования товаров, так как имеет двойное гражданство и постоянно проживает в США.

Как отметили в ведомстве, в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда огнестрельного оружия) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Также усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов).