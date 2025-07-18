Памятник Юрию Гагарину в Москве признан объектом культурного наследия

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Список объектов культурного наследия Москвы пополнили 142 сооружения, в том числе памятник Юрию Гагарину на Ленинском проспекте. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"В Единый государственный реестр объектов культурного наследия внесли 142 памятника архитектуры Москвы. Теперь в список входит 3 тыс. 975 исторических зданий и сооружений. Все объекты находятся под государственной охраной. Владельцы и арендаторы обязаны обеспечить их сохранение и содержание в соответствии с утвержденным предметом охраны", - говорится в сообщении.

В частности, перечень пополнили частная женская гимназия Веры фон Дервиз в Гороховом переулке, здание правления Курско-Киевской (Воронежской) железной дороги на Чистопрудном бульваре, флигель городской усадьбы XIX века, которую в 1910 году приобрел Федор Шаляпин, казенный винный склад на Самокатной улице, главный дом и флигель XIX века на улице Большая Полянка.



