Свыше 150 тыс. человек посетили фестиваль "Олимпийская Москва"

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Более 150 тыс. человек приняли участие в спортивном фестивале на Садовом кольце "Олимпийская Москва", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"В рамках проекта "Лето в Москве" сегодня состоялся первый спортивный фестиваль "Олимпийская Москва", принять участие в котором могли не только велосипедисты, а все любители активного досуга. К празднику присоединилось более 150 тыс. жителей и гостей города. Уверен, что это событие станет доброй традицией", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Мероприятие было организовано Департаментом транспорта столицы при поддержке Олимпийского комитета России.

Как сообщили в пресс-службе, вдоль Садового кольца были организованы 12 тематических площадок, посвященных различным видам спорта, а главными точками притяжения стали Зубовская и Кудринская площади.

"Еще одним событием фестиваля стала эстафета олимпийского огня. Факелоносцы, среди которых были олимпийский чемпион Никита Нагорный и серебряный призер Олимпиады-80 Нина Трофимова, вместе с участниками фестиваля пронесли олимпийский огонь по Садовому кольцу. В конце над головами зрителей поднялся надувной Мишка - талисман Олимпийской команды России", - отметили в пресс-службе.