Месячная норма осадков выпала в ряде районов Москвы за ночь и в утренние часы

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Непогода в Москве, как ожидается, продлится до конца дня в понедельник; за ночь и в утренние часы в некоторых районах города выпала месячная норма осадков, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"При месячной климатической норме осадков 85 мм в отдельных районах Зеленоградского административного округа выпало до 91 мм, в Северо-Восточном административном округе до 71 мм, в Восточном административном округе до 50 мм, в Северном административном округе до 47 мм", - говорится в сообщении.

"По прогнозам метеорологов, непогода продлится до конца дня. Порывы ветра могут достигать 15 м/с", - добавили в комплексе.

Для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть на улицах города работают бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток", бригады и откачивающая техника инженерных и коммунальных компаний, отмечается в сообщении.

"Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду, быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины. Автомобилистов - быть особенно внимательными к соблюдению скоростного режима и дистанции во время непогоды", - говорится в сообщении.