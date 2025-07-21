Сильный дождь в Москве продлится до середины дня

Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН "Москва"

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - По прогнозам синоптиков, дождливая погода в Москве продлится до середины дня, сообщает портал мэрии столицы.

Ожидаются дождь, местами сильный, а также ветер с порывами 12–15 метров в секунду, в некоторых районах возможна гроза. Местами может выпасть до 40 миллиметров осадков. Сообщается, что днем воздух прогреется до +23...+25 градусов.

В свою очередь дептранс Москвы отмечает, что по данным ЦОДД, дорожная ситуация оценивается в 5 баллов. По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки на дорогах в столице оцениваются в 6 баллов.

Из-за погодных условий временно перекрыто движение на Шелепихинской набережной в районе дома 2А, строение 3.

При этом движение восстановлено в Шмитовском проезде в районе дома 32, строение 6.

Кроме того, интенсивное движение сейчас на Ярославском шоссе по направлению в центр; ТТК в районе Беговой улицы; МКАД в районе Каширского шоссе.

Во второй половине дня ожидаются локальные затруднения движения в центральной части города и на вылетных магистралях по направлению в область.

Непогода наблюдается и в Подмосковье. МЧС по региону предупреждает, что до 21 часа 21 июля по Московской области ожидается дождь, местами сильный, ливень, гроза, усиление ветра при грозе с порывами до 15 м/с.