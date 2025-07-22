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Движение на проспекте Мира в Москве восстановлено после непогоды

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил о восстановлении движения на проспекте Мира после непогоды.

"Движение восстановлено на проспекте Мира в районе дома 133 (под мостом в районе реки Яуза)", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента во вторник утром.

В понедельник днем дептранс сообщал об ограничении движения на проспекте Мира в связи с погодными условиями.

21 июля в Москве и Подмосковье выпало аномальное количество осадков - 82,3 мм, заявили в пресс-службе МГУ со ссылкой на данные метеорологической обсерватории университета.

Подмосковье Яуза Москва
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