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Аномальное количество осадков выпало в Московском регионе 21 июля

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В Москве и Подмосковье 21 июля выпало аномальное количество осадков - 82,3 мм, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МГУ со ссылкой на данные метеорологической обсерватории университета.

"21 июля 2025 года в Москве и Московском регионе оказалось аномально дождливым. По данным метеорологической обсерватории МГУ, за сутки выпало 82,3 мм осадков, что стало вторым в ряду наибольших значений суточных сумм осадков за всю историю с момента открытия метеообсерватории в 1954 году", - говорится в сообщении.

По словам ведущего научного сотрудника географического факультета МГУ Михаила Локощенко, в связи с этим было отмечено два опасных природных явления: сильный ливень, когда в Москве за час выпадает 20 или более мм осадков, и продолжительный сильный дождь - для столицы это означает выпадение не менее 70 мм осадков за 24 часа.

Рекордно дождливым днем в Москве, начиная с 1954 года, является 15 августа 2016 года, когда выпало 108,5 мм осадков, цитирует пресс-служба Локощенко. Он уточнил, что, по данным метеорологической обсерватории МГУ, лишь четырежды суточные суммы осадков превысили 70 миллиметров: еще два раза - в 2004 и 1991 годах.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в столичном регионе в отдельных районах за ночь выпало до 55 мм осадков, это примерно 60% месячной нормы.

Москва Подмосковье ливень дождь МГУ
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