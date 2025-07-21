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В Москве из-за дождя временно перекрыто движение в некоторых районах

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщает о том, что в некоторых районах Москвы из-за непогоды временно перекрыто движение на дорогах; при этом городской транспорт работает штатно.

"Из-за погодных условий временно перекрыто движение: на Волоколамском шоссе в районе дома 142; на улице Адмирала Корнилова в районе дома 65Б/1; в Проектируемом проезде №4062 (Нагатинская набережная)", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента в понедельник.

В нем отмечается, что движение на Шелепихинской набережной в районе дома 2А, строение 3 восстановлено. Интенсивное движение в настоящее время на ТТК в районе Чурской эстакады и в районе Киевского путепровода; на МКАД в районе Каширского шоссе. Свободно на проспекте Маршала Жукова; на МКАД в районе Осташковского шоссе и на Ленинградском шоссе.

Как позже сообщил дептранс, из-за дождя также перекрыто движение на проспекте Мира в районе дома 133 (под мостом в районе реки Яуза) и на улице Тихая (на юго-востоке города).

В департаменте рекомендуют для поездок использовать городской транспорт - он работает штатно. "Если поездок на авто не избежать, то отложите их на более позднее время - после 20:00", - говорится в сообщении.

Ситуация на дорогах в столице, по данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), оценивается в пять баллов, добавили в дептрансе.

Ранее в понедельник пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства сообщила, что за ночь и в утренние часы в некоторых районах города выпала месячная норма осадков.

МКАД ЦОДД Москва
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