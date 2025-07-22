"Мосводосток" устранил все образовавшиеся после ливня скопления воды в Москве

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Движение автотранспорта под Ростокинским мостом на севере Москвы, где накануне затопило проезжую часть, восстановлено, все образовавшиеся из-за прошедшего в понедельник ливня локальные скопления воды ликвидированы, сообщил ГУП "Мосводосток".

"К 2 часам ночи 22 июля уровень воды в реке Яузе, ранее поднявшийся на 2,5 метра в связи с аномальными осадками, снизился. Сотрудники "Мосводостока" оперативно предприняли меры для ликвидации временного скопления воды на проезжей части. Использовалась откачивающая техника и мощные насосные установки", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале организации во вторник.

По данным Мосводостока", в настоящее время движение автотранспорта осуществляется в штатном режиме.

"Все временные локальные скопления воды, образовавшиеся на территории Москвы в период прохождения дождя 21 июля, ликвидированы", - отмечается в сообщении.