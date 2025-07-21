"Мосводосток" готовится откачивать воду с проезжей части под Ростокинским мостом

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Проезжая часть под Ростокинский мостом на севере Москвы оказалась затопленной из-за рекордных ливневых осадков, специалисты готовятся к откачке воды, говорится в сообщении ГУП "Мосводосток".

"В результате рекордных ливневых осадков, выпавших в столице 21 июля, уровень реки Яузы поднялся на 2,5 метра. Проезжая часть под Ростокинским мостом оказалась затоплена", - сообщается в понедельник в телеграм-канале организации.

"Ожидаем уменьшения уровня воды в реке для возможности проведения работ по откачке", - уточняется в сообщении.