В Москве еще по двум адресам перекрыли движение из-за дождей

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Москве в связи с погодными условиями перекрыли движение на Рублевском шоссе у дома 22, корпус 1 по направлению в область и на Сколковском шоссе в районе дома 43, сообщил Департамент транспорта города.

Ранее вечером ведомство сообщало, что перекрывали движение на Ярцевской улице у площади Академика Петрова, и у дома 14а на Малой Филевской улице. В начале вечера перекрывали движение на Минской улице в районе дома 2 по улице Герасима Курина, теперь движение восстановлено.