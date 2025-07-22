Движение на Филёвской линии московского метро осуществляется штатно

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Столичный департамент сообщил о восстановлении движения на участке Филёвской линии столичного метрополитена "Филёвский парк" - "Пионерская" после приостановки из-за непогоды, движение на голубой ветке штатное.

"Восстановлено движение: на участке Филёвской линии (4) "Филёвский парк" - "Пионерская". Движение на всей линии осуществляется штатно", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента во вторник.

В дептрансе также отметили, что "движение в городе штатное".

Ранее столичный департамент транспорта сообщал о временной остановке движения на Филёвской линии столичного метро между "Багратионовской" и "Кунцевской" из-за обильных осадков. Позже в дептрансе сообщили о восстановлении движения на участке Филёвской линии "Кунцевская" - "Пионерская", а потом на участке Филёвской линии "Багратионовская" - "Филёвский парк".

Вдоль ранее закрытого участка метро от станции метро "Багратионовская" до станции метро "Кунцевская" работал бесплатный компенсационный маршрут автобусов КМ. Всего было задействовано более 23 автобусов особо большого класса.