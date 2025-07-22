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Движение на Филёвской линии московского метро осуществляется штатно

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Столичный департамент сообщил о восстановлении движения на участке Филёвской линии столичного метрополитена "Филёвский парк" - "Пионерская" после приостановки из-за непогоды, движение на голубой ветке штатное.

"Восстановлено движение: на участке Филёвской линии (4) "Филёвский парк" - "Пионерская". Движение на всей линии осуществляется штатно", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента во вторник.

В дептрансе также отметили, что "движение в городе штатное".

Ранее столичный департамент транспорта сообщал о временной остановке движения на Филёвской линии столичного метро между "Багратионовской" и "Кунцевской" из-за обильных осадков. Позже в дептрансе сообщили о восстановлении движения на участке Филёвской линии "Кунцевская" - "Пионерская", а потом на участке Филёвской линии "Багратионовская" - "Филёвский парк".

Вдоль ранее закрытого участка метро от станции метро "Багратионовская" до станции метро "Кунцевская" работал бесплатный компенсационный маршрут автобусов КМ. Всего было задействовано более 23 автобусов особо большого класса.

Московский метрополитен
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