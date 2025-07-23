Дом-музей Федора Конюхова в Москве получит статус городского музея

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Дом-музей Федора Конюхова во дворе жилого дома на Садовнической улице на Балчуге получит статус городского музея, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с путешественником.

"Это все равно такое, хотя и камерное, но сложное хозяйство, чтобы поддерживать, управлять этим всем. (...) Надо это поддерживать. (...) Я вижу, что вы волнуетесь, и у вас все равно какие-то сомнения есть. Вы можете не сомневаться, мы будем поддерживать в надлежащем виде ваш музей. (...) Мы делаем это для вас (Федор Филиппович), для того, чтобы ваш подвиг, ваши совершенно уникальные свершения были сохранены, чтобы подрастающее поколение училось тому, что вы сделали. (...) Город будем вам помогать. Такое уникальное место", - сказал Собянин.

Конюхов отметил, что в его коллекции находится более трех тысяч картин, а также других экспонатов, которые трудно уместить в одном здании. "Мне бы хотелось, чтобы люди поддерживали память. Передать (музей) для детей, для романтиков. (...) Я очень люблю Москву, московские дворики, храмы, в этом есть душа", - отметил Конюхов.

Путешественник показал мэру большую коллекцию экспонатов музея, в том числе лодку, на которой он осуществил кругосветное путешествие и множество икон.

Дом-музей был открыт в 2000 году, когда Конюхов получил это здание в пользование как член Московского союза художников - для создания творческой мастерской. Сегодня в здании работает экспедиционный штаб путешественника, хранятся его картины, книги, фотографии, уникальная коллекция артефактов, собранных во время экспедиций, и средства передвижения. В 2024-2025 годах в доме-музее провели ремонт.