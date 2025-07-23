Суд в Москве заочно арестовал учредителя банка "Интеркоммерц"

Павел Крыжановский обвиняется в присвоении денег в особо крупном размере

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы санкционировал арест учредителя ООО КБ "Интеркоммерц" Павла Крыжановского по делу о присвоении денежных средств в особо крупном размере.

"Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Крыжановского Павла Михайловича на срок два месяца с момента его экстрадиции в РФ либо с момента его задержания на территории РФ", - сообщили в суде.

Крыжановский обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ. Если вина будет доказана, ему грозит до 10 лет заключения.

Обвиняемый объявлен в розыск.