Глава Роспотребнадзора подтвердила сезонный рост заболеваемости ОРВИ

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В России есть сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными заболеваниями, чаще заражаются школьники, сообщила журналистам в Кронштадте глава Роспотребнадзор Анна Попова.

"Есть сезонный подъем. Рост связан с вирусами негриппозной этиологии. В первую очередь это риновирус, небольшая доля парагриппа и коронавируса", - сказала она.

По ее словам, никаких ограничительных мер в связи с ростом заболеваемости вводить в России не планируется.

"Пока есть время и не пришел грипп, нужно привиться против гриппа. Уже более 10 млн Россиян уже сделали прививку. Нужно поторопиться, чтобы мы все были защищены к приходу гриппа. Я думаю, что месяц у нас есть", - отметила глава Роспотребнадзора.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что в России продолжается рост заболеваемости респираторными вирусами негриппозной этиологии, за неделю количество заболевших ОРВИ выросло на 63,8%, среди школьников заболеваемость выросла в 2 раза. Такая динамика, по данным ведомства, характерна для данного периода года и связана с окончанием отпусков и формированием детских организованных коллективов.