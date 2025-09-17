Поиск

Глава Роспотребнадзора подтвердила сезонный рост заболеваемости ОРВИ

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В России есть сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными заболеваниями, чаще заражаются школьники, сообщила журналистам в Кронштадте глава Роспотребнадзор Анна Попова.

"Есть сезонный подъем. Рост связан с вирусами негриппозной этиологии. В первую очередь это риновирус, небольшая доля парагриппа и коронавируса", - сказала она.

По ее словам, никаких ограничительных мер в связи с ростом заболеваемости вводить в России не планируется.

"Пока есть время и не пришел грипп, нужно привиться против гриппа. Уже более 10 млн Россиян уже сделали прививку. Нужно поторопиться, чтобы мы все были защищены к приходу гриппа. Я думаю, что месяц у нас есть", - отметила глава Роспотребнадзора.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что в России продолжается рост заболеваемости респираторными вирусами негриппозной этиологии, за неделю количество заболевших ОРВИ выросло на 63,8%, среди школьников заболеваемость выросла в 2 раза. Такая динамика, по данным ведомства, характерна для данного периода года и связана с окончанием отпусков и формированием детских организованных коллективов.

Роспотребнадзор Анна Попова коронавирус
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россия за восемь месяцев увеличила экспорт вина почти на треть

Россия за восемь месяцев увеличила экспорт вина почти на треть

Володин посоветовал министерским чиновникам отказаться от отдыха за границей

В Кремле считают ошибочным санкционный курс Евросоюза

Госдума денонсировала Европейскую конвенцию по предупреждению пыток

Президентская комиссия рекомендовала Краснова на пост председателя ВС РФ

ВТБ не исключает покупки других банков при благоприятных условиях

ВТБ не исключает покупки других банков при благоприятных условиях

Запуск первого модуля Российской орбитальной станции запланирован на 2028 год

Аэропорт Краснодара после трехлетнего перерыва принял первый рейс

Аэропорт Краснодара после трехлетнего перерыва принял первый рейс

"Роснефть" сменила главу "Башнефти"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7175 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2396 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });