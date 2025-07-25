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В Москве в гостинице "Космос" в 2026 году начнут реновацию номеров

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Холдинг Cosmos Hotel Group с 2026 года начнет поэтапную реконструкцию номеров отеля Cosmos VDNH в Москве, закрываться он не будет, сообщил журналистам на открытии отеля Cosmos Selection Moscow Arbat президент группы Александр Биба.

"Мы уже получили финансирование по 141-му постановлению. И мы будем идти по графику со следующего года. Мы уже это делаем, мы уже некоторые зоны восстановили, конференц-зоны восстановили. Со следующего года будем переходить по номерам, двигаться по этажам скорее всего", - сказал он.

Биба подчеркнул, что главная задача компании - провести полную реконструкцию, не закрывая отель, так как он является знаковым туристическим объектом для города.

"Ему исполнилось 46 лет в этом году, через четыре года 50. Мы ставим перед собой задачу сделать ему рефреш для того, чтобы он был более комфортный. В отеле 1777 номеров, поэтому мы считаем его флагманским объектом. И здание, которое построено столько лет назад, до сих пор выглядит очень современно, интересно и красиво. И важно отметить, что оно на огромном количестве различных фотоматериалов и открыток еще с Олимпиады. Для многих людей это воспоминание", - пояснил он.

Cosmos Hotel Group Москва Космос Cosmos VDNH Александр Биба
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