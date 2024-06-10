Cosmos Hotel Group в I квартале нарастила выручку на 91,5%

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Гостиничная "дочка" ПАО АФК "Система" – Cosmos Hotel Group (CHG) – в I квартале 2024 года нарастила выручку на 91,5% год к году – до 2,93 млрд рублей, сообщила компания.

Такая динамика обусловлена эффектом консолидации отелей, приобретенных в марте 2023 года (речь о покупке у норвежской Wenaas Hotel Russia AS компаний-владельцев 10 отелей, включая Park Inn by Radisson, в четырех городах РФ - ИФ), а также ростом спроса и увеличением доходности номерного фонда.

Номерной фонд CHG вырос на 9% год к году – до 9,8 тыс. номеров на конец марта 2024 года.

Выручка в расчете на один номер увеличилась на 35% до 2,93 тыс. рублей за счет роста загрузки и средней стоимости номера (поднялась на 13,1% до 5,36 тыс. рублей).

Загрузка отелей группы в I квартале 2024 года выросла на 9 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2023 года – до 55%.

Гостиничный портфель CHG включает 36 отелей в категориях 3-5* в 22 городах РФ. Компания осуществляет операционное управление активами с номерным фондом около 10 тыс. единиц.

Президент CHG Александр Биба, слова которого приведены в релизе, подчеркнул, что компания видит "существенный потенциал для дальнейшего расширения портфеля как за счет строительства собственных объектов, так и за счет гостиниц, полученных в управление".