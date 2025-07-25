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АФК "Система" продолжит строить отели и без льготного финансирования

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - АФК "Система" продолжит развитие гостиничной сети под управлением своей дочерней компании Cosmos Hotel Group даже в случае приостановки льготного финансирования по 141-му постановлению правительства, сообщил президент журналистам в Москве инвестиционного холдинга Тагир Ситдеков.

"Пока все те проекты, которые мы ведем, они с использованием льготного финансирования по 141-му постановлению. Когда мы закончим то, что мы начали, мы станем крупнейшей сетью в стране. После того, как произойдет ограничение финансирования, мы посмотрим, какая будет макроэкономическая ситуация, какие будут доступны источники финансирования. Они же периодически переливаются, из одного формата в другой", - сказал он.

В июне замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков заявил, что министерство не планирует пролонгировать программу льготного кредитования строительства гостиниц и рассматривает альтернативные варианты финансирования, включая частные инвестиции. По его словам, новый отбор проектов для получения льготных кредитов под проекты создания отелей проводиться не будет.

Ситдеков выразил уверенность, что изменение ситуации с финансированием не затормозит развитие гостиничной сети.

"Более того, сеть сейчас рассматривает возможность привлечения инвестора. Пока это будет частный инвестор российский. И я думаю, что в следующем году все будет зависеть от макроэкономических тенденций. Мы начнем серьезно рассматривать IPO. И вот это тоже такие новые источники финансирования, которые мы сможем использовать для развития нашей сети", - пояснил он.

Сейчас под управлением Сosmos Hotel Group находится 41 отель. По словам Ситдекова, в стройке находятся проекты на Байкале, Камчатке, в ряде городов в Якутии, в Магадане, Центральной России.

"Мы планируем большой проект на родине Деда Мороза, в Устюге, где мы будем строить не только отель, но и огромный рекреационный кластер. Сейчас там пока идет работа с документами, мы структурируем управляющую компанию, особую экономическую зону, привлекаем туда партнеров. Мы смотрим не только в России, мы смотрим отели на Ближнем Востоке. Рассматриваем Мальдивы как одну из точек инвестиционных", - добавил президент АФК "Система".

Cosmos Hotel Group Дмитрий Вахруков Минэкономразвития Тагир Ситдеков АФК Система
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