В Москве задержаны 300 подозреваемых в нарушении миграционного законодательства

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - При проведении рейда по выявлению нарушений миграционного законодательства в хостеле в центре столицы задержаны 300 человек, сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по Москве.

"В ходе спецмероприятия у 400 иностранных граждан, проживающих в хостеле в центре столицы, проверили миграционные карты, паспорта и патенты на работу. В результате 300 человек были задержаны по подозрению в нарушении миграционного законодательства и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении.

ОМОН "Авангард" ГУ Росгвардии по Москве оказал силовую поддержку сотрудникам военного следственного управления СК России при проведении рейда по выявлению нарушений миграционного законодательства, добавили в ведомстве.