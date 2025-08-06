В Москве и Подмосковье в четверг днем ожидается гроза

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье в четверг "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы.

Согласно прогностической карте, в период с 9:00 до 18:00 7 августа в Москве ожидается кратковременный дождь, местами ливень и гроза. Такое же предупреждение действует в отношении Московской области.

"Желтый" уровень погодной опасности предполагает, что погода потенциально опасна.

По прогнозу Гидрометцентра, в четверг днем в Москве будет плюс 18 - плюс 20 градусов. Прогнозируется ветер 5-10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с.