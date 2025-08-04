Дождь с грозой и сильный ветер ожидаются в Москве в понедельник

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Спасатели предупредили жителей столицы о дожде и сильном ветре в понедельник.

"С 12 часов с сохранением до конца суток 4 августа в Москве ожидается сильный ливень, очень сильный дождь, гроза, в дневные и вечерние часы в отдельных районах град, ветер 12-17 м/с", - говорится в сообщении столичного главка МЧС.

Водителям транспортных средств рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, а также не парковать автомобили вблизи деревьев. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.