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Синоптики ожидают выпадения большого количества осадков в Москве в понедельник

Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Сильные дожди прогнозируются в Москве до полудня вторника из-за прохождения циклона, в среду осадков уже не прогнозируется, в течение понедельника в Московском регионе выпадет большое количество осадков, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Было выпущено штормовое предупреждение об опасной погоде. Обусловлено оно тем, что с юга в центр европейской России через Москву и Московскую область сегодня будет проходить хорошо выраженный циклон. Осадки уже начались на юге Московской области, частично уже и в Москве. Сегодня прогнозируется выпадение вполне большого количества осадков", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что выпадение большого количества осадков может привести к тому, что они будут "препятствовать нормальной жизнедеятельности".

В течение дня в понедельник в Москве будет облачно, сильный дождь, местами очень сильный, температура будет в диапазоне плюс 22 - плюс 24. При грозе будут порывы ветра до 17 м/с.

"Ночью дождь усилится, в первой половине ночи будет очень сильный дождь, ливень, гроза, температура плюс 17 - плюс 19, при грозе порывы ветра до 15 м/с. Днем во вторник постепенное уменьшение осадков - после полудня осадки уменьшатся", - добавил Вильфанд.

После полудня во вторник будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди. На севере области, в связи с перемещением циклона на север, осадки будут более интенсивные. Днем температура будет плюс 23 - плюс 25 градусов. Также сохранится ветер с порывами до 15 м/с.

В среду осадки в Москве прекратятся, будет переменная облачность, температура ночью плюс 15 - плюс 17, днем - плюс 25 - плюс 27 градусов.

Вильфанд отметил, что до среды включительно температура будет выше нормы на 1-2 градуса.

Ранее в понедельник Гидрометцентр России объявил в Москве и Подмосковье "оранжевый", предпоследний, уровень погодной опасности из-за грозы, в отдельных районах возможен град.

Роман Вильфанд Подмосковье Москва Гидрометцентр РФ
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