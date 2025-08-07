Поиск

Роспотребнадзор увеличил до пяти число разрешенных зон для купания в Москве

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Столичное управление Роспотребнадзора на настоящий момент разрешает купание в пяти зонах отдыха в Москве - Тропарево, Пионерский пруд, Путяевский пруд №1, Школьное озеро и озеро "Черное".

"Управление Роспотребнадзора по Москве осуществляет контроль за зонами отдыха на соответствие требованиям санитарного законодательства. По состоянию на 07.08.2025 из девяти зон отдыха функционируют пять зон отдыха с организованным купанием", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства в четверг.

Для эксплуатации с купанием допущены Пионерский пруд (Центральный административный округ), Тропарево (Юго-Западный административный округ), Школьное озеро (Зеленоград), Путяевский пруд №1 (Восточный административный округ, ВАО) и озеро "Черное" (Зеленоград).

Ранее в озере "Черное" купание было запрещено из-за ухудшения качества воды.

В четырех зонах отдыха - озеро "Белое" (ВАО), Серебряный бор-2, Серебряный бор-3, Мещерское (Западный административный округ) - по-прежнему купание не рекомендуется из-за ухудшения качества воды. Временно эти территории используются как зоны отдыха без купания, для пляжного отдыха, занятий спортом и других видов досуга, отметили в ведомстве.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, четыре зоны отдыха - "Левобережье", пляж "Динамо", Головинские пруды, Большой Садовый пруд (Северный административный округ) - в настоящее время приняты в эксплуатацию как зоны отдыха без права купания в связи с несоответствием качества воды, песка. Там установлены знаки о запрете купания.

Роспотребнадзор Москва
