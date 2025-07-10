Роспотребнадзор разрешил купаться в зонах отдыха Тропарево, Серебряный бор-2, Серебряный бор-3 и Путяевский пруд №1

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Столичное управление Роспотребнадзора разрешает купание в зонах отдыха Тропарево, Серебряный бор-2, Серебряный бор-3, Путяевский пруд №1; пляжи "Левобережье", "Динамо", Головинские пруды и Большой Садовый пруд приняты в эксплуатацию как зоны отдыха без права купания.

Отмечается, что управление Роспотребнадзора по Москве осуществляет контроль за зонами отдыха на соответствие требованиям санитарного законодательства. По состоянию на 9 июля функционируют четыре зоны отдыха с купанием, говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства в четверг.

Для эксплуатации с купанием допущены Серебряный бор-2 (Северо-западный административный округ, СЗАО), Серебряный бор-3 (СЗАО), Путяевский пруд №1" (Восточный административный округ, ВАО) и Тропарево (Юго-Западный административный округ).

Согласно последним результатам лабораторных исследований, вода водоемов четырех зон отдыха - озеро "Черное" (Зеленоград), Школьное озеро (Зеленоград), озеро "Белое" (ВАО), Мещерское (Западный административный округ) - не соответствует требованиям по микробиологическим показателям.

Ранее озеро "Белое", зона отдыха Мещерское были доступны к купанию. Роспотребнадзор в настоящее время не рекомендует там купаться, организованы повторные отборы проб воды. В сообщении отмечается, что территория указанных зон отдыха может использоваться для пляжного отдыха, занятий спортом и других видов досуга.

Вода в зонах отдыха Серебряный бор-2, Серебряный бор-3, напротив, теперь соответствует нормативам. Путяевский пруд №1 ранее находился на реконструкции.

Четыре зоны отдыха: "Левобережье" (Северный административный округ, САО), пляж "Динамо" (САО), Головинские пруды (САО) Большой Садовый пруд (САО) в настоящее время приняты в эксплуатацию как зоны отдыха без права купания в связи с несоответствием качества воды водоемов, песка. "Установлены знаки о запрете купания", - сообщили в ведомстве.

С начала летнего сезона 2025 года Большой городской пруд (Зеленоград) находится на реконструкции.