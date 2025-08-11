Поиск

В Москве число погибших при наездах на велосипедистов сократилось на 75% за год

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В Москве в январе-июле 2025 года число погибших при наездах на велосипедистов сократилось на 75% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил "Интерфаксу" заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Число погибших при наездах на велосипедистов в январе-июле 2025 года сократилось на 75% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Мы продолжаем развивать велоинфраструктуру, чтобы делать движение в городе безопаснее по задаче мэра Москвы Сергея Собянина", - сказал он.

В пресс-службе Центра организации дорожного движения сообщили, что каждая третья авария с велосипедами случается из-за того, что один из участников движения игнорирует знаки приоритета или сигналы светофора на перекрестке. В 12% случаев ДТП случается при повороте налево через перекресток. Также аварии часто случаются, когда велосипедист пересекает дорогу по пешеходному переходу и при этом не спешивается.

