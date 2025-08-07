Пользователи каршеринга в Москве будут проходить проверку личности через mos.ru

Новые правила вступают в силу с 1 сентября

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В Москве с 1 сентября вводится верификация пользователей сервисов каршеринга на портале mos.ru, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Чтобы сделать этот сервис ещё безопаснее, с 1 сентября вводим верификацию пользователей через Mos ID. Она уже действует для курьеров и пользователей аренды электросамокатов и показала высокую эффективность - аварийность с начала этого сезона снизилась на 60%", - написал Собянин в своем телеграм-канале в четверг.

Он уточнил, что проверка пользователей каршеринга позволит властям в дальнейшем "заранее ограничивать доступ к аренде для тех, кто регулярно нарушает ПДД, а правоохранительным органам быстрее устанавливать личность водителя в случае ЧС или ДТП".

"Верификация не займёт много времени, достаточно будет подтвердить учётную запись онлайн", - добавил мэр.

Собянин отметил, что Москва является мировым лидером по числу автомобилей в каршеринге. В день совершается свыше 150 тыс. поездок.

Как уточнили в пресс-службе столичной мэрии, Москва стала первым регионом в России, который ввёл идентификацию пользователей проката самокатов и каршеринга, а также курьерских сервисов. Это позволит повысить безопасность поездок и сделать сервисы проката и доставки более надёжными и комфортными для пользователей.

"Новые правила в отношении пользователей каршеринга вступят в силу с 1 сентября 2025 г. При этом пользователям будет предоставлен тестовый период до ноября 2025 года, чтобы без спешки пройти верификацию. В это время водители получат несколько уведомлений с напоминаниями о необходимости выполнить новые условия пользования сервисом", - уточнили в мэрии.

Для того, чтобы пройти верификацию, необходимо иметь полную учётную запись на портале mos.ru. В дальнейшем, если личность пользователя не будет подтверждена, доступ к сервисам каршеринга будет ограничен.

В феврале заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщал, что в Москве вводятся новые правила аренды электросамокатов и велосипедов - арендовать такой транспорт можно будет только после верификации через Mos ID. Для этого понадобится полная учетная запись на портале mos.ru.

По словам Ликсутова, верификацию ввели, "чтобы не допускать в сервис проката детей и подростков и быстрее выявлять тех, кто грубо нарушает ПДД".