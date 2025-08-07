Поиск

Пользователи каршеринга в Москве будут проходить проверку личности через mos.ru

Новые правила вступают в силу с 1 сентября

Пользователи каршеринга в Москве будут проходить проверку личности через mos.ru
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В Москве с 1 сентября вводится верификация пользователей сервисов каршеринга на портале mos.ru, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Чтобы сделать этот сервис ещё безопаснее, с 1 сентября вводим верификацию пользователей через Mos ID. Она уже действует для курьеров и пользователей аренды электросамокатов и показала высокую эффективность - аварийность с начала этого сезона снизилась на 60%", - написал Собянин в своем телеграм-канале в четверг.

Он уточнил, что проверка пользователей каршеринга позволит властям в дальнейшем "заранее ограничивать доступ к аренде для тех, кто регулярно нарушает ПДД, а правоохранительным органам быстрее устанавливать личность водителя в случае ЧС или ДТП".

"Верификация не займёт много времени, достаточно будет подтвердить учётную запись онлайн", - добавил мэр.

Собянин отметил, что Москва является мировым лидером по числу автомобилей в каршеринге. В день совершается свыше 150 тыс. поездок.

Как уточнили в пресс-службе столичной мэрии, Москва стала первым регионом в России, который ввёл идентификацию пользователей проката самокатов и каршеринга, а также курьерских сервисов. Это позволит повысить безопасность поездок и сделать сервисы проката и доставки более надёжными и комфортными для пользователей.

"Новые правила в отношении пользователей каршеринга вступят в силу с 1 сентября 2025 г. При этом пользователям будет предоставлен тестовый период до ноября 2025 года, чтобы без спешки пройти верификацию. В это время водители получат несколько уведомлений с напоминаниями о необходимости выполнить новые условия пользования сервисом", - уточнили в мэрии.

Для того, чтобы пройти верификацию, необходимо иметь полную учётную запись на портале mos.ru. В дальнейшем, если личность пользователя не будет подтверждена, доступ к сервисам каршеринга будет ограничен.

В феврале заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщал, что в Москве вводятся новые правила аренды электросамокатов и велосипедов - арендовать такой транспорт можно будет только после верификации через Mos ID. Для этого понадобится полная учетная запись на портале mos.ru.

По словам Ликсутова, верификацию ввели, "чтобы не допускать в сервис проката детей и подростков и быстрее выявлять тех, кто грубо нарушает ПДД".

Максим Ликсутов Москва Сергей Собянин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Почти 90% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за сутки

Почти 90% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за сутки

"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за грозы

"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за грозы

Жителей московского региона предупредили о ливне с грозой до утра субботы

Жителей московского региона предупредили о ливне с грозой до утра субботы

В Москве подъезд к Курскому вокзалу будет закрыт 2 и 3 августа из-за велофестиваля

Один человек погиб при пожаре в административном здании на западе Москвы

На западе Москвы горит административное здание

Ресторан "Вкусно и точка" на улице Веселая в Москве закрыт на 30 суток из-за шума

Гроза ожидается в Москве

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6904 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе444 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2336 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости399 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });