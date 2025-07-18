В мэрии Москвы заявили о сокращении числа ДТП с такси на 6%

Фото: Артем Житенев/ТАСС

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В Москве в первом полугодии 2025 года количество ДТП с участием такси сократилось на 6% в годовом исчислении, сообщил Департамент транспорта города.

"С января по июнь в Москве произошли 800 аварий с автомобилями такси. Это на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Число раненых снизилось на 3%, погибших - на 35%.

"Работа системы аналитики КИС "АРТ" позволяет отсеивать водителей с недостаточным стажем, а также тех, кто нарушает ПДД и не проходит медицинские и технические осмотры. Аттестация, которую с этого года в обязательном порядке сдают все водители такси в Москве и Подмосковье, проверяет необходимые для работы навыки. Как результат - сервис становится надежнее и удобнее", - прокомментировал ситуацию заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.