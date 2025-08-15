Поиск

Число заявлений, поданных в московские вузы, увеличилось на 30-70% за год

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В Москве количество поданных заявлений для поступления в МГУ имени Ломоносова, РЭУ имени Плеханова и другие вузы, выросло на 30-70% в 2025 году по сравнению с прошлогодней приемной кампанией, сообщили представители учебных заведений.

"В этом году в Московском университете существенно увеличилось количество заявлений, для нас это в какой-то степени было достаточно неожиданно, по сравнению с прошлым годом на 30% больше заявлений поступило и на 17% больше количество физических лиц, которые подали документы в московский университет", - сказал на пресс-конференции проректор МГУ Иван Алешковский.

Он отметил, что это во многом связано с проделанной работой по итогам прошлого года, в МГУ появились новые образовательные программы. Также вырос конкурс на бюджетные места: в прошлом году он был 11 человек на место, в этом он составил 14,7.

Проректор РЭУ имени Плеханова Алексей Никулин также отметил рост количества поданных заявлений - он вырос на 70%. "У нас конкурс был большой. В целом, если взять количество заявлений, то на 70% у нас выросло количество заявлений и составило более 160 тысяч. Что касается конкурса, то он также везде вырос. В целом на "Экономику" у нас он был очень большой, как и всегда, более 120 человек на место по бюджету", - сказал Никулин.

По словам Никулина, вырос конкурс на направления подготовки, связанные с IT.

Проректор Финансового университета при правительстве Светлана Брюховецкая уточнила, что в вуз было подано почти 300 тысяч заявлений, "вот такой взрывной получился спрос, и порядка 111 человек на бюджетное место в среднем". "Очень много было олимпийцев (призеров и победителей олимпиад для школьников - ИФ), 730 человек к нам подали заявление, из них 530 поступили, (...) и практически всё направление "Экономика" закрылась у нас олимпийцами", - сказала Брюховецкая.

Она также выразила мнение о том, что рост количества поданных заявлений связан с переводом приемной кампании в электронный формат. Это позволило подавать заявления абитуриентам из других городов: если ранее 60% заявлений подавали абитуриенты из Москвы, то теперь 60% заявлений поступает от абитуриентов из регионов.

Проректор Московского педагогического государственного университета Екатерина Балабаева отметила, что в этом году прием "отличается большим спросом на естественно-научные направления". В этом году в вузе вырос проходной бал по этим направлениям на 10%. "В этом году у нас на 30% увеличено количество поданных заявлений", - уточнила Балабаева.

МГУ Москва РЭУ имени Плеханова
