Матвиенко попросила выделить средства на восстановление тысячи объектов культурного наследия

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила правительство РФ предусмотреть в бюджете на следующий трехлетний период средства на восстановление порядка тысячи объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

"Мы просим вас, уважаемый Михаил Владимирович (Мишустин, премьер-министр РФ - ИФ), во-первых, дать поручение сформировать такую программу на тысячу этих объектов, а также предусмотреть необходимые средства при всех сложностях бюджета при формировании федерального бюджета на 2026 и плановый период 2027-2028 годов", - сказала Матвиенко на встрече Мишустина с членами Совета палаты Совфеда.

По ее словам, комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре совместно с Минкультуры России провел ревизию всех объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

"Их порядка 14 тысяч, ещё 10 тысяч объектов требуют незамедлительного принятия мер по их восстановлению, иначе мы их просто потеряем", - отметила спикер.

Матвиенко напомнила, что президент поручил к 2030 году отремонтировать и привести в порядок не менее тысячи объектов культурного наследия по всей стране и дать им вторую жизнь, в том числе за счет открытия музеев, просветительских и выставочных центров, гостиниц.

"Это еще очень важно для поддержки внутреннего туризма, который возвратит эти средства потом в бюджет. Тема достаточно острая", - сказала спикер Совета Федерации.

Кроме того, по ее словам, сенаторы совместно с Росимуществом провели ревизию бесхозных, брошенных и недостроенных объектов по всей стране - на сегодня их выявлено более шести тысяч.

К этой работе также подключились Минобороны, министерство культуры и ДОМ.РФ, рассказала Матвиенко.

"По итогам мониторинга в каждом регионе составлены дорожные карты по передаче бесхозного имущества на те или иные уровни власти, по вовлечению таких объектов в хозяйственный оборот, по ремонту, реставрации и привлечению инвесторов", - отметила она.

По ее мнению, необходимо поддержать предложение о предоставлении права министерству финансов и Росимуществу реализовывать такие объекты стоимостью менее 50 млн рублей.

"Это ускорит процесс, и мы пополним бюджеты как региональные, так и федеральный. Просьба рассмотреть этот вопрос и ускорить принятие решения", - сказала Матвиенко.