Ликсутов сообщил о сокращении числа угонов машин в Москве за 13 лет на 96%

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В Москве за 13 лет число угонов автомобилей сократилось на 96% сократилось число автоугонов за 13 лет, сообщил через пресс-службу Департамента транспорта заммэра города Максим Ликсутов.

"Ежедневно комплексы ФВФ (комплексы фотовидеофиксации) мониторят нарушения ПДД и помогают при розыске угнанных машин на дорогах города. Правоохранительные органы в режиме реального времени получают информацию о перемещениях пропавших автомобилей, что дает возможность оперативно отследить их и остановить. За 13 лет число краж сократилось на 96%", - сказал он.

По данным Дептранса, с начала года количество угонов авто сократилось на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Комплексы ФВФ работают на 90% дорог Москвы, отметили в департаменте.